Covid-19 : la première Française vaccinée est âgée de 78 ans

C'est une image forte, symbolique. Sous les applaudissements, Mauricette, 78 ans, est la première Française vaccinée contre le coronavirus. Il était un peu plus de onze heures ce dimanche quand la campagne de vaccination a été lancée dans l'Hexagone, dans un hôpital de Sevran (Seine-Saint-Denis). Pendant les quinze premières minutes suivant l'injection, Mauricette a été surveillée de près par les médecins. Ceux-ci vont veiller à ce qu'il n'y ait aucune complication ni aucune réaction allergique. Le procédé sera le même pour chaque patient vacciné. Dans cet hôpital, presque dix personnes âgées, mais aussi un médecin, recevront une dose de vaccin. Le docteur Monsuez, âgé de plus de 65 ans, est considéré comme à risque. Avant d'être administré, ce vaccin a dû être conservé au froid avec toutes les précautions. Extrêmement fragile, il a une durée de vie limitée. Dans 21 jours, cette patiente et ce médecin recevront une dernière injection. C'est alors qu'ils devraient être protégés à 95% contre une forme grave du COvid-19.