Covid-19 : la Russie lance une campagne de vaccination massive

La Russie commence à vacciner massivement contre la Covid-19. La priorité est donnée aux professionnels les plus exposés au virus. Mais dans les 70 cliniques mobilisées à Moscou, toute personne entre 18 et 60 ans peut se faire vacciner. Le pays a brûlé les étapes pour utiliser son vaccin Spoutnik. La troisième phase d'essais cliniques du vaccin n'est même pas terminée. Aujourd'hui, 59% des Russes sont réticents à se faire vacciner. Dans la course au titre de sauveur mondial, les précautions n'ont pas leur place. Depuis cet été, la Chine a vacciné des centaines de milliers de personnes âgées, soignants et voyageurs volontaires dans le cadre d'une expérimentation titanesque. Problème : aucun résultat d'efficacité du vaccin chinois n'a été publié préalablement. Les Européens se montrent plus précautionneux, à l'exception du Royaume-Uni. Londres n'est désormais plus soumis aux réglementations de l'Union européenne et vient donc autoriser la vaccination massive avec le vaccin Pfizer dès la semaine prochaine. La France attend de son côté le feu vert de l'Agence européenne des médicaments pour débuter la vaccination des plus vulnérables, probablement à partir du mois de janvier.