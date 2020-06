Covid-19 : la situation devenue critique en Inde

A New Delhi, comme dans toute l'Inde, les projections sont alarmantes. Rien que dans la capitale indienne, un demi-million de personnes pourraient être contaminées par le Covid-19 d'ici la fin du mois de juillet. Pour y faire face, les autorités sanitaires ont décidé de monter un immense hôpital de campagne dans le sud de New Delhi. Un hangar géant de près d'un kilomètre de long permettant d'accueillir des patients présentant une forme légère de la maladie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.