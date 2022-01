Covid-19 : la SNCF allège son trafic

Ce samedi matin, en gare de Saint-Lô, le trafic est déjà perturbé. Deux TER sur trois sont supprimés en Normandie. Un casse-tête pour cette jeune serveuse qui emprunte le train tous les jours. Elle met deux fois plus de temps pour aller travailler. Un trafic réduit et des voyageurs qui prennent leur mal en patience. Et ce sera pire dès lundi : 10% des TGV seront supprimés, 20% d’Intercités en moins, et concernant l’Eurostar, seule une liaison par jour sera assurée. Les causes : une chute des réservations, notamment en semaine, avec l’essor du télétravail ; 30% de déplacements en moins depuis le début de l’année ; et enfin, le manque de personnel à la SNCF à cause du Covid. Le trafic sera allégé pour au moins deux semaines, ce qui inquiète les associations d’usagers. Malgré tout, tous les trains de nuit seront assurés selon la SNCF. Les voyageurs, dont les trains sont supprimés, seront contactés par SMS et pourront changer leur billet, ou se faire rembourser. TF1 | Reportage E. Despatureaux, I. Blonz, X. Thoby