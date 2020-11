Covid-19 : la troisième vague gagne les Etats-Unis selon les spécialistes

Les Etats-Unis restent de loin le pays au monde où le bilan du coronavirus est le plus lourd avec 255 000 morts et plus de dix millions de cas. Dans les zones rurales comme dans les grandes villes, les mêmes scènes se multiplient : des automobilistes prennent d'assaut les parkings transformés en centre de test Covid. Désormais aucun Etat américain n'échappe à l'épidémie contrairement au printemps. Avec plus de 180 000 cas quotidien depuis jeudi, on parle ici d'une troisième vague qui est d'ores et déjà deux fois plus importante qu'en mars-avril ou juillet-août. Au Texas, on remonte un dispensaire de campagne sur le parking d'un hôpital. Un reconfinement a été décrété au Nouveau Mexique, mais aussi dans l'Idaho. Les hospitalisations continuent de progresser notamment dans ces Etats ruraux et républicains épargnés au printemps dernier. Un début de panique qui ne semble pourtant pas alerter l'administration Trump, toujours en plein déni de l'aggravation de la situation.