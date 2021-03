Covid-19 : la vaccination accessible aux plus de 70 ans à partir de ce samedi

Avec une ordonnance à la main, ce couple patiente dans un velodrôme de Saint-Quetin (Yvelines). A 71 et 72 ans, il a désormais le droit de se faire vacciner contre le Covid, comme partout dans le pays. "On attendait gentiment notre tour. "Quand on a su que c'était ouvert, on s'est précipité pour essayer de se faire vacciner", expliquent-ils. Un cadeau inattendu nous disent-ils pour sa noce d'or qu'ils célèbrent ce samedi. Mais avant les bulles de champagne, ils ont droit à la piqûre pour une première dose du vaccin BioNtech-Pfizer. Encerclés par l'équipe de France cyclisme qui poursuit ses entraînements, les rendez-vous se succèdent dans ce centre de vaccination. Ici, l'objectif est de vacciner 4 000 personnes ce week-end. Les plus de 70 ans peuvent choisir leur sérum. L'AstraZeneca est administré par leurs médecins ou en pharmacie. La vaccination avec les sérums de Moderna et de Pfizer, quant à elle, se fait dans les vaccinodromes. Un nouveau centre a d'ailleurs ouvert ce samedi matin à Toulouse. Pour accueillir les 3 800 personnes attendues aujourd'hui et demain, réservistes des armées et pompiers ont été mobilisés.