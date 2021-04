Covid-19 : la vaccination désormais obligatoire pour les soignants en Italie

Dans un centre de vaccination du nord de Rome, Barbara Anderson est une infirmière sereine. Elle a été vaccinée il y a trois mois. "C'est fondamental pour moi d'être vacciné. C'est une protection pour moi, pour mes proches et surtout pour ceux auprès de qui je travaille", explique-t-elle. Recevoir sa dose d'un professionnel immunisé rassure les patients. Des soignants qui ont refusé la vaccination sont suspectés d'être à l'origine de plusieurs clusters dans des centres de soin italiens. Un scénario que le gouvernement ne veut plus voir. La vaccination est désormais obligatoire pour tous les professionnels de santé. Il serait 5% à faire de la résistance. C'est le cas de Mauro Di Fresco. "Moi, je crois en l'article 32 de notre constitution. Je suis libre de choisir ce qu'on m'inocule dans le corps", lance l'infirmer. Avec son syndicat, il va désormais se confronter à la loi qui prévoit des contrôles. Le personnel soignant qui n'est pas encore vacciné est en ce moment recensé par les autorités régionales. Et ce sera ensuite à l'employeur de faire appliquer les sanctions.