Covid-19 : la vaccination pour tous dès le 15 juin

La vaccination s'ouvrira au plus de 18 ans dès le 15 juin prochain. En attendant, le profil des personnes éligibles s'élargit dès demain matin à tous les adultes fragiles atteints notamment d'obésité. Quatre millions de personnes sont concernées. Quels que soient leurs âges, ils attendaient cette annonce avec impatience. Vous pouvez déjà inscrire la date dans vos agendas. Le 15 juin, tous les adultes pourront se faire vacciner. Une ouverture jugée indispensable pour affronter le virus avant l'été. Pour Dr Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine, "il faut absolument augmenter l'immunité collective pour arrêter la circulation du virus. Donc, c'est une excellente chose". La campagne de vaccination s'accélère avec de plus en plus de personnes éligibles. Dès samedi, toutes les personnes d'obésité ou de maladies chroniques pourront recevoir leurs premières doses. L'obésité est le premier facteur de risque après l'âge. Avec les personnes qui souffrent de maladie chronique comme le diabète, de problème cardiaque ou respiratoire, ce sont plus de 4 millions de Français de moins de 55 ans qui pourront se faire vacciner. Aucun certificat médical n'est nécessaire pour s'inscrire. Une simple déclaration sur l'honneur suffit pour prendre rendez-vous. Le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de pénurie de vaccin avant l'été, plus de 30 millions de doses doivent être livrées à la France fin juin.