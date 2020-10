Covid-19 : la ville de Rodez dépassée par le virus

Au cœur de l'Aveyron, Rodez et ses 24 000 habitants se réveillent avec de nouvelles mesures. Le port du masque y est obligatoire depuis ce samedi matin et les cafés et bars doivent fermer aussi. La ville vient de passer en alerte maximale. Pourtant, elle avait été épargnée par la première vague et n'avait connu aucun décès. C'est désormais dans ce département rural que le taux d'incidence est le plus important d'Occitanie. Symbole de cette recrudescence, les habitants se pressent devant les laboratoires. Pour Olivier Fleurquin, un biologiste médical chez LxBIO, les rendez-vous s'enchaînent. Depuis le mois de septembre, le nombre de tests a été multiplié par deux. "Nous atteignons et nous dépassons les 10 000 tests par semaine. C'est complètement inédit" a-t-il précisé. L'hôpital de la ville est aussi sous tension. Cinq des six lits de réanimation dédiés aux patients Covid sont occupés. La commune a eu le temps de s'adapter. Elle réoriente des patients vers les hôpitaux voisins de Millau et Villefranche-de-Rouergue qui accueillent désormais des patients Covid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.