Covid-19 : l’aération, une arme clé contre le virus

Aéré en ouvrant les fenêtres est un geste tellement simple que nous avons tendance à oublier. D'après les épidémiologistes, ce réflexe serait primordial pour lutter contre le covid. "La transmission du virus se fait à 95 % par les aérosols que nous projetons lorsque nous parlons, lorsque nous crions, lorsque nous chantons. Ces petites particules ont tendance à monter et à stagner dans les pièces, par exemple une fumée de cigarette dans une pièce. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'aérer très régulièrement", explique Dr Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord). Et pour savoir quand il faut aérer, des capteurs de CO2 existent, vendus entre 50 et 400 euros. En dessous d'un certain seuil, une pièce est saine, mais si le boîtier capte trop de CO2 dans l'atmosphère, il prévient l'utilisateur qu'il faut de toute urgence ouvrir la fenêtre. Armées de notre boîtier, nous avons arpenté Paris cet après-midi. Les niveaux étaient acceptables dans un taxi, dans une galerie marchande, dans le métro ou au restaurant. D'autres lieux appellent aussi à la vigilance, comme les salles de classe. Les capteurs n'y sont pas obligatoires, mais à l'université d'Angers, cinquante appareils ont été installés sur tout le site. Et ces équipements n'ont quasiment rien coûté, ils ont tout simplement été fabriqués par les étudiants de l'école d'ingénieurs du campus eux-mêmes. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Giraud, L.Adda