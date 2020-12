Covid-19 : l'Allemagne serre la vis

L'Allemagne affiche deux fois plus de contaminations au Covid-19 par jour que l'Hexagone. Au vu de ces faits, la chancelière allemande, Angela Merkel, vient d'annoncer ce dimanche que le pays va renforcer son confinement. Aussi, dès ce mercredi, les écoles et les commerces non-essentiels vont devoir fermer. Coiffures, salons de massage, écoles, crèches... ils devront donc suivre cette mesure. Pour les fêtes de Noël, elles se feront en petite communauté à savoir cinq personnes maximum. Néanmoins, cette règle est aménageable suivant le régions allemandes entre le 24 et le 25 décembre. Le Saint-Sylvestre 2020, quant à lui, va être très calme. En effet, les traditionnels pétards, les feux d'artifice ou encore les vœux qu'on échange sur le perron des portes entre voisins ne seront pas possibles. Par ailleurs, Angela Merkel a déjà annoncé durant la conférence de presse que ce "hard lockdown" va durer jusqu'au 10 janvier. Elle se réserve néanmoins le droit de le prolonger si le nombre de cas ne baisse pas.