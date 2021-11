Covid-19 : l’Autriche prend des mesures radicales

Derniers instants de liberté, dans 72 heures, ces scènes de vie tournées à Vienne n'existeront plus. Dès lundi, le confinement est de retour en Autriche dans sa version la plus stricte. Une première en Europe depuis le début de la campagne de vaccination, mais la nouvelle est plutôt bien accueillie. "Moi, j'accepte totalement. C'est une bonne chose de tout fermer pendant ces 20 prochains jours. Espérons que ça nous permette de revenir à une vie normale", dit une habitante. "C'est nécessaire à présent. Les chiffres ne cessent de grimper chaque jour", poursuit un autre. L'Autriche prend la cinquième vague de plein fouet. On compte davantage de contaminations aujourd'hui que durant tous les épisodes précédents. Une flambée de 32 % ces sept derniers jours. Le nombre de décès est également à la huasse, plus 66% en une semaine. Vienne serre alors la vis. Retour du masque FFP2 obligatoire dans les rares lieux clos ouverts, comme les magasins d'alimentation. Fermeture de l'immense majorité des boutiques à l'approche de Noël, et ce durant 20 jours au moins. Un peu moins de 68 % d'Autrichiens ont un parcours vaccinal complet, bien en déca des 76% de Français vaccinés L'Autriche est même l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Le gouvernement a tranché pour une vaccination obligatoire pour tous dès le 1er février. Depuis une semaine, les 2 millions de non vaccinés du pays n'avaient déjà plus le droit de sortir de chez eux. Ce qui entraîna une nette hausse du nombre d'inscriptions dans les centres de vaccination. TF1 | Reportage D. De Araujo, I. Bornacin, C. Souary