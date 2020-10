Covid-19 : le couvre-feu arrive à la campagne

Face à la nouvelle fermeté du gouvernement, la France des campagnes se retrouve aussi à l'heure du couvre-feu. Un exemple à Coursegoules dans les Alpes-Maritimes. C'est un village de montagne de 540 habitants qui se prépare au couvre-feu. Ces nouvelles mesures laissent souvent perplexe une population qui se sent très loin de la ville. Dans le centre du village, le bar-restaurant va devoir s'adapter, plus de services le soir, rien que le midi. Les retrouvailles au comptoir à partir de demain, c'est terminé. Et déroger à la règle, même au village, coûtera 135 euros et en cas de récidive 3 750 euros.