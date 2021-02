Covid-19 : le dépistage au Danemark prend des airs festifs dans un "partybus"

Au Danemark, un bus boîte de nuit a été converti en centre de test. L'épreuve du coton tige, ici dans la gorge, est tout de suite moins repoussante. "Ça me donne le sourire, et je pense qu'on a tous besoin de sourire en ce moment", confie un homme. Les tests sont gratuits et disponibles directement à la sortie des écoles. Les tubes s'enchaînent. C'est une première pour les équipes mobilisées. "On fait les choses sérieusement, mais dans un cadre festif", affirme Theresa Kay-Heeno. "D'ailleurs, dès que l'équipe est seule dans le bus, chacun se laisse aller à quelques pas de danses. Je les ai vus", ajoute encore cette responsable régionale des tests Covid-19 de Hovedstaden. L'idée vient de la municipalité de Glostrup, en banlieue de Copenhague. Derrière les stroboscopes se fixe un objectif très sérieux : faciliter l'accès au test Covid. John Engelhardt, maire de Glostrup, a également expliqué qu'avec le bus, les employés peuvent se faire tester en cinq minutes.