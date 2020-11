Covid-19 : le dépistage mobile en zones rurales

Pour certains habitants, les opérations faites par la Protection civile est le seul moyen de se faire tester, alors il n'est pas question de les brusquer. Hamadi Guella, un infirmer de l'organisation, affirme : "Vu qu'on va vivre avec ce truc-là encore quelque temps, l'enjeu, c'est que les gens viennent faire le test sans avoir une appréhension. Et que dans la famille, la communication soit souple pour qu'ils se disent que c'est un geste qu'on va être amené à devoir faire de temps en temps. Et ce n'est pas la fin du monde". Contrairement aux grandes villes, se faire tester un samedi, c'est beaucoup plus compliqué dans les zones reculées. Du coup, l'opération intéresse bien au-delà du village de Gorron, dans le département de la Mayenne. Les tests se terminant à 20 heures, ce sont en moyenne 200 personnes par jour qui profitent de ce laboratoire mobile dans les territoires éloignés.