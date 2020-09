Covid-19 : le durcissement des restrictions suscite de nombreuses questions

Les salles de sport qui se trouvent dans les zones les plus touchées par la propagation du virus devront fermer à partir du lundi 28 septembre 2020. Cette décision suscite de nombreuses questions quant à sa cohérence. Par exemple, près de 80 voyageurs s’entassent les uns sur les autres dans une seule rame, les transports en commun ne sont pourtant pas concernés par le durcissement des restrictions. Dans une salle de danse, qui a une superficie équivalente à une rame, les cours sont limités à dix personnes. Ces salles vont fermer pour les adultes. Les professionnels du secteur dénoncent une "injustice". L’activité sera terminée aussi pour les salles de fitness et musculation. Le protocole sanitaire strict a pourtant, à leurs yeux, permis de limiter les contaminations. Les piscines couvertes et les gymnases sont également concernés par la fermeture, sauf pour les enfants âgés de moins de 18 ans qui pratiquent en club ou en association. Ils bénéficient d’une dérogation et pourront continuer leurs activités. Les enfants devront-ils porter le masque pendant la pratique ? Leur nombre sera-t-il limité ? Des questions subsistent. Pour Roland-Garros, la question a été tranchée. Dans un espace de douze hectares, seuls 1 000 spectateurs seront autorisés, loin de 5 000 espérés par les organisateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.