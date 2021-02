Covid-19 : le passeport vaccinal ne fait pas débat au Danemark

Au Danemark, le passeport vaccinal est une application mobile qui fera office de laissez-passer pour les personnes vaccinées, mais pas que. Associée à des coordonnées personnelles comme pour un passeport classique, l'application indiquera si la personne est vaccinée contre le coronavirus ou si elle a été testée négative récemment. Un justificatif qui lui permettra par exemple d'aller au restaurant, d'assister à un événement sportif ou de se rendre à un concert. Cette application devrait être adoptée sans trop de difficulté. Dans ce pays d'à peine six millions d'habitants, partager ses données personnelles avec le gouvernement est tout à fait habituel. Une confiance sur laquelle l'État compte bien s'appuyer pour lancer sa “corona passeport” au plus vite. Sur ce sujet, Jeppe Kofod, le ministre danois des Affaires étrangères, nous explique que le Danemark a des années d'expérience dans le stockage des données de santé, dans le respect le plus total de l'intimité de chacun. Les gens savent que leurs données ne seront pas détournées. Cela aide dans le développement du passeport vaccinal.