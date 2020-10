Covid-19 : le Pays de Galles se reconfine

Depuis vendredi, trois millions d'habitants sont bloqués chez eux au Pays de Galles. Ce samedi matin à Cardiff, les rues sont désertes et les magasins tous fermés. Au premier jour du reconfinement, même le marché autorisé à ouvrir reste quasiment vide. Pour les chauffeurs de taxi, l'activité est totalement à l'arrêt. De leur côté, les restaurateurs s'inquiètent mais comme beaucoup de Gallois, ils pensent d'abord à protéger les hôpitaux. Les consignes des autorités sont claires : rester chez soi et ne recevoir personne. Vendredi, beaucoup ont profité de leurs dernières heures de liberté. Depuis, le Pays de Galles est entièrement fermé. Il est interdit d'y enter ou d'en sortir. Par ailleurs, des barrages routiers devraient être mis en place dans la journée.