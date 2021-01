Covid-19 : le Portugal se reconfine

Boutiques fermées, terrasses vides, artères désertes... Lisbonne est à l'arrêt. La célèbre Place du Commerce, dans l'un des quartiers d'habitude les plus animés de la ville, a rarement aussi porté son nom. La gare ferroviaire semble également abandonnée. Dans les parcs pour enfants, les balançoires sont comme punies. Certes, les habitants de la capitale portugaise jouent le jeu, mais avec une résignation difficile à cacher. Pour ce deuxième confinement, l'Etat a pourtant légèrement allégé les restrictions. Cette fois, les écoles ont le droit d'ouvrir, tout comme les églises, un symbole fort dans ce pays très catholique. Mais les commerces non-essentiels doivent garder portes closes, à commencer par les restaurants et les cafés. Les dix millions de Portugais paient finalement le relâchement observé pendant Noël. Le gouvernement avait lâché du lest pour que les gens puissent passer les fêtes tranquillement en famille. Mais depuis, le nombre de cas positifs au coronavirus ne fait qu'augmenter. Seule certitude dans l'horizon portugais : la prochaine élection présidentielle aura lieu comme prévu le 24 janvier prochain, confinement ou non.