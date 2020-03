Covid-19 : le Premier ministre défend la stratégie mise en place par son gouvernement

Adrien Gindre, notre chef du service politique, a réagi à la conférence de presse tenue par Édouard Philippe cet après-midi. Pour lui, c'était une contre-attaque pour répondre aux critiques, et aussi plus globalement à toutes les fausses informations dénoncées dès mercredi par Emmanuel Macron. L'exécutif a voulu faire la transparence sur ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui va être fait, et montrer la compétence du gouvernement, a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.