Covid-19 : le reconfinement comme dernier recours pour l'Île-de-France ?

Il était un peu plus de dix heures ce dimanche quand les deux ambulances du SAMU sont arrivées sur le tarmac d'Orly (Val-de-Marne). A bord, deux patients âgés de 33 et 70 ans, inconscients mais suffisamment stables pour supporter le voyage de l'hôpital de Meaux en cours de transfert. Avec ces nouvelles évacuations sanitaires, le gouvernement affiche sa stratégie. Face à la vague qui monte en Île-de-France, il veut tout tenter pour éviter un reconfinement. "Nous prendrons toujours les mesures nécessaires. Et nous faisons tout pour ne pas avoir à prendre des mesures plus difficiles, contraignantes pour les Français", a précisé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Un hélicoptère a aussi été mobilisé pour évacuer un patient de l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne) transporté vers Nantes (Loire-Atlantique). En tout, trois malades ont quitté la région d'Île-de-France ce dimanche pour libérer des places en réanimation. Les transferts vont s'intensifier dès lundi par voie aérienne et par TGV médicalisé en fin de semaine.