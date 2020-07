Covid-19 : le renforcement du dispositif de dépistage suffira-t-il à endiguer l'épidémie ?

Avec mille nouveaux cas de Covid-19 détectés chaque jour dans toute la France, l'urgence est de dépister massivement. Cependant dans les grandes villes, l'accès aux tests devient difficile. La semaine dernière, 360 956 tests ont été effectués alors qu'il est possible normalement d'en faire 700 000. Pour pallier le manque de bras dans les laboratoires, un arrêté publié ce samedi 25 juillet autorise les pompiers, les secouristes, les aides-soignants et certains étudiants, après avoir suivi une formation, à les réaliser. Les cas de Covid-19 augmentent désormais plus vite que les tests. Un épidémiologiste estime que le dépistage ne suffira pas à endiguer l'épidémie. Pour simplifier l'accès aux tests, ils vont bientôt être remboursés sans ordonnance. Par ailleurs, les tests salivaires, moins invasifs, ne sont toujours pas homologués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.