Covid-19 : le retour du masque en extérieur en Savoie

De nombreux promeneurs l'ignorent encore cet après-midi. Sur l'Esplanade du lac à Aix-les-Bains, le port du masque est à nouveau obligatoire de 9h à minuit. Reprendre des habitudes vite oubliées dans les lieux les plus fréquentés. Avec un taux d'incidence de plus de 750 cas pour 100 000 habitants en Savoie, le préfet prend de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus. En France, le masque obligatoire en extérieur fait son retour dans de nombreux départements, sans compter les villes qui prennent la même initiative. À Val d'Isère, la police municipale patrouille dans les rues de la station. Jean-Michel Stanislas, chef adjoint de la police municipale à Val-d'Isère (Savoie), fait preuve de pédagogie. "On les informe. L'arrêté est tombé vendredi donc il est évident qu'on n'est pas encore en répression", indique-t-il. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 euros. Il n'y a plus qu'une seule règle. "Le masque, il est à porter partout dans l'espace public. C'est assez simple, extérieur - intérieur, on n'a plus à se poser la question, c'est jusqu'à début janvier", explique Christophe Lavaut, directeur général de l'Office du tourisme à Val-d'Isère (Savoie). Avec l'afflux de touristes pendant ces vacances, cet arrêté préfectoral s'applique dans les 38 stations de ski savoyardes. Les événements festifs comme les descentes au flambeau et les feux d'artifice du Nouvel An sont tous annulés en Savoie. TF1 | Reportage Y. Matisse, C. Gerbelot, F. Marchand