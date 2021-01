Covid-19 : le variant britannique du virus de nouveau détecté dans l'Hexagone

Le portail du stade de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est fermé jusqu'à nouvel ordre. De plus, les joueurs et les cadres ont été placés en isolement. Dans les rangs du club de rugby de la ville, c'est l'alerte maximale. En effet, c'est la première équipe française touchée par la variante du virus britannique du coronavirus. Dans les rues de la ville où les joueurs ont leurs habitudes, les habitants craignent la propagation de cette nouvelle souche plus contagieuse. Tout commence le 19 décembre 2020, quand l'équipe de Bayonne a affronté le club anglais de Leicester. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 26 décembre, sept joueurs ont été testés positifs au Covid. Puis le 31, ces derniers ne sont plus malades et sont déclarés négatifs. Cependant, deux nouveaux cas sont détectés. Ce samedi 2 janvier, la présence de la souche britannique a été confirmée. Le président du club reproche alors aux Anglais un protocole sanitaire trop laxiste. Pour éviter la propagation du virus, les entraînements restent interdits jusqu'à jeudi prochain au minimum. Ce jour-là, toute l'équipe sera de nouveau testée.