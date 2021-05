Covid-19 : l’efficacité du vaccin chinois en question

Ça devait être un argument imparable pour attirer les touristes sur ces plages. Aux Seychelles, 61 % des habitants sont complètement vaccinés, un record. Pourtant, depuis quelques jours, l'archipel fait face à une nouvelle flambée épidémique. Il n'y avait pas de forme grave, mais ce qui interpelle, c'est qu'une personne contaminée sur trois a été vaccinée avec deux doses, essentiellement avec le vaccin chinois Sinopharm. La situation s'explique peut-être par la présence du variant sud-africain et par un vaccin moins efficace à peine 50 % d'après certaines études. Les Chinois l'ont reconnue. Face à l'urgence sanitaire, l'OMS vient d'accorder son utilisation. Se pose aussi la question de la qualité de la production, et sur ce point, l'Europe est très stricte. L'Europe s'intéresse pourtant à un autre vaccin chinois Sinovac. Largement utilisé au Chili, il n'a pas réussi à faire barrage au variant brésilien. C'est toute la complexité de cette campagne de vaccination . Il est pour l'instant impossible de se passer des millions de doses des vaccins russe et chinois, car pour endiguer l'épidémie, il faudrait parvenir à immuniser 80 % de la population mondiale.