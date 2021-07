Covid-19 : l’efficacité du vaccin désormais chiffrée

Dans cet hôpital francilien, trois patients Covid graves sont pris en charge en réanimation. Aucun n’avait été vacciné. Des chiffres qui confirment les annonces du ministère de la Santé. Pour l’heure, il est impossible d’avoir accès à l’étude sur laquelle se base Olivier Véran. Mais une chose est sûre, le vaccin réduit drastiquement les risques de formes graves de la maladie. Qu’en est-il du risque de contamination ? La semaine dernière, sur les plus de 2 000 tests positifs par jour dans notre pays, seuls 6% concernaient des personnes ayant reçu leur deux doses. Et ceci ne représentait que 4% des cas symptomatiques. Même vacciné, vous pouvez donc être contaminé. Mais ces chiffres sont très rassurants pour le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) à Garches (Hauts-de-Seine). Certaines études vont encore plus loin. Selon des modélisations de l’Institut Pasteur, une personne vaccinée aurait douze fois moins de risque d’en contaminer d’autres. En clair, au lieu de contaminer douze personnes, un vacciné n’en infectera qu’une. Sans être efficace à 100%, le vaccin protège largement contre les formes graves du Covid. S’il n’empêche pas toute contamination, il vaut rendra moins contagieux. Reste à savoir, combien de temps dure cette immunité ? Les études à ce sujet sont toujours en cours.