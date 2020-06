Covid-19 : l'épidémie ne faiblit pas dans de nombreux pays

Si la tendance baissière de la contagion du coronavirus est plutôt rassurante en France et en Europe, l'Organisation Mondiale de la Santé est plus alarmiste sur le reste du monde. Selon l'OMS, l'épidémie s'aggrave ailleurs, notamment en Amérique Latine, touché de plein fouet par le Covid-19. De nombreux signaux d'alerte sont aussi constatés aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.