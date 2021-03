Covid-19 : les autotests accessibles à tous en Allemagne, Autriche et Japon

En Allemagne, la boîte d'autotest se vend dans les supermarchés. A l'intérieur, il y a cinq autotests antigéniques. Il s'effectue par prélèvement nasal, à domicile. Le résultat apparaît quinze minutes plus tard. Le kit est vendu aux environs de 24,99 euros. "Je l'ai acheté car je peux agir et me faire tester à tout moment pour protéger mon entourage", argue un consommateur. La chaîne de supermarchés a limité le nombre de ventes à un paquet par personne. Les rayons ont été dévalisés en quelques heures. Au total, trois kits différents d'autotest ont obtenu leur autorisation de mise en vente en Allemagne. Les usines en produisent actuellement en grande quantité. En Autriche, les autotests sont distribués gratuitement en pharmacie. Ils sont destinés aux usages personnels. Ils ne sont donc pas valables pour voyager par exemple. Au Japon, des tests salivaires sont disponibles sur certains distributeurs automatiques à 35 euros. Pour l'instant, dans l'Hexagone, la vente d'autotest n'est pas encore homologuée et fait débat dans la communauté scientifique.