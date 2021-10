Covid-19 : les autotests plus valables ?

Il ne sera plus valable à partir de vendredi prochain. Il s'agit de l'autotest essentiellement utilisé par les jeunes à la dernière minute. "C'est un peu pratique de le prendre ou de l'acheter à l'avance ou de pouvoir le faire chez moi tranquillement", explique une étudiante. "Souvent, ce sont des personnes qui veulent aller au bar qui le font", lance Catherine Dubosq, pharmacienne. Le gouvernement entend dérembourser ces tests dits de confort à partir du 15 octobre. Pour obtenir le précieux pass sanitaire, il faudra réaliser soit un test PCR qui vous coûtera un peu moins de 44 euros, soit un test antigénique à 22 euros en laboratoire, 25 euros en pharmacie ou 30 euros si vous le faites un dimanche. Une incitation très claire adressée aux huit millions de personnes non-vaccinées. Ce sont des tests payants sauf si vous êtes vaccinés, mineur ou majeur encore au lycée, et sur prescription médicale. Quant aux cas contacts, qu'ils soient vaccinés ou non, resteront remboursés. Il faudra néanmoins présenter le SMS de l'assurance maladie.