Covid-19 : les Belges retrouvent la joie des terrasses

Des copains de promo se sont retrouvés en terrasse pour la première fois depuis sept mois sur une place publique transformée en bar géant. Mais vu l'affluence, difficile de faire respecter les nouvelles règles sanitaires. À l'intérieur du bar, personne ou presque ne rentre. À travers Bruxelles, des terrasses fleurissent partout, sur des parkings, sur des marches. Dans le vieux centre, l'affluence des grands jours. Une famille parlait même d'un acte militant pour soutenir le secteur de la restauration. Relancer la machine économique, c'est évidemment essentiel pour les cafés et les restaurants. En Belgique, ils sont 60 % à être aujourd'hui en grande difficulté financière. Et ce qui sera scruté dans les prochains jours, c'est surtout la météo. Des trombes d'eau se sont abattues vers 10 heures ce matin sur Tournai, proche de la frontière française. Les restaurateurs démarraient ainsi la journée de la pire des manières, quasiment, sans aucun client. Trois heures plus tard, la pluie s'arrêtait et les terrasses étaient pleines à craquer. Des Lillois étaient venus spécialement en voiture. À l'hôtel de ville, un mariage est même célébré jusqu'à 50 personnes autorisées dehors.