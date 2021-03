Covid-19 : les cliniques privés en renfort des hôpitaux publics

Parmi les solutions envisagées pour désengorger les hôpitaux, il y a eu la collaboration avec les cliniques privées. Lors de la première vague, ces dernières se sont tenues prêtes. Si à cette époque, elles n'avaient pas réellement été sollicitées, c'est loin d'être le cas cette fois-ci. Dans le service de réanimation de la clinique d'Ambroise Paré, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le va-et-vient est incessant avec des équipes qui se relayent nuit et jour. L'établissement a même déprogrammé des opérations pour accueillir des patients Covid. Pour répondre à la demande de l'Etat, la clinique a ouvert un autre secteur réanimation 100% Covid en début de semaine. Mais les douze lits supplémentaires seront occupés dès ce week-end et il sera impossible de faire plus, car il manque de bras. En effet, cette montée en puissance mobilise un personnel déjà fatigué, mais qui se démène pour soulager l'hôpital public. En Île-de-France, les cliniques sont sous tension. À l'échelle nationale, le secteur privé dispose de 2 000 lits de réanimation et affirme pouvoir augmenter ce chiffre. Pour le moment, le tableau de service ne devrait pas s'alléger dans les prochains jours. Bien au contraire, personne ne saura prédire quand aura lieu le pic de cette troisième vague.