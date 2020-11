Covid-19 : les contaminations en baisse en Suisse

Le canton de Genève affichait toujours l'un des plus pires taux de contamination au coronavirus de l'Europe. Cependant, la situation semble s'être améliorée dans le pays et il vient d'assouplir ses restrictions. À titre de rappel, 48 militaires de l'armée suisse ont été déployés dans le plus grand hôpital de Genève. Ceux-ci aident les patients à s'alimenter, se laver ou se déplacer. Ce renfort est un symbole de l'urgence dans les hôpitaux genevois. Il est à noter qu'en quelques jours, les services de réanimation ont été saturés avec 650 hospitalisations, soit 300 de plus que le nombre de lits prévus. Pour la première fois, des patients sont transférés dans d'autres régions du pays. Le directeur de l'établissement, Bertrand Levrat, avait pourtant anticipé cette situation et engagé du personnel supplémentaire. Il estime cependant que cela fait plusieurs semaines que l'hôpital a fait face à de grandes difficultés. Que s'est-il passé pour que cette deuxième vague soit si violente ?