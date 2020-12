Covid-19 : les dépistages massifs sont-ils efficaces ?

Sur plus de cinquante sites, à partir de lundi et pour cinq jours, tous les Havrais qui le souhaitent pourront se faire tester gratuitement. Le maire de la ville Edouard Philippe aimerait toucher la moitié des 270 000 habitants de l'agglomération. "C'est plutôt positif de généraliser une campagne de dépistage juste avant Noël", se réjouit un père de famille. Début novembre, à Liverpool aussi, un tiers des 492 000 habitants s'est fait dépister. Pour quels résultats ? En un mois, le nombre du nouveau cas a été divisé par trois. Mais pour les scientifiques locaux, les chiffres étaient orientés à la baisse avant, et sont surtout la conséquence du confinement. En plus, seulement 4% des habitants des quartiers pauvres se sont fait tester. Alors que se passe-t-il à l'échelle d'un pays ? À la fin du mois d'octobre, 90% des 5,5 millions Slovaques ont été dépistés avec une courbe des infections en nette baisse, doublée de restriction de circulation. Bratislava (Slovquie) semblait sur la voie du succès. Mais, le Premier ministre parle désormais d'échec. En cause, les tests antigéniques qui laissent trop de faux négatifs passer. Et surtout, le fait qu'une seule campagne ne suffise pas. Ces tests massifs sont efficaces à condition d'isoler tous les positifs pour empêcher le virus de continuer à circuler. En France, outre Le Havre, Roubaix, Saint-Étienne et Charleville-Mézières tentent aussi l'expérience.