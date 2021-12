Covid-19 : les détails sur le pass vaccinal

Samedi, le cap symbolique des 100 000 cas par jour a été franchi. Le pass sanitaire deviendra donc bientôt vaccinal. Un projet de loi sera présenté lundi au Conseil des ministres. Présenter le test négatif au Covid, chacun en a pris l'habitude, mais ne sera bientôt plus suffisant pour vous ouvrir les portes des restaurants, des cinémas et même des TGV. Le gouvernement travaille sur un pass vaccinal. Il concernera tous les Français de plus de douze ans. Seul un certificat de vaccin ou de rétablissement permettra d'accéder à ces lieux recevant du public, exceptions faites des hôpitaux et des Ehpad. C'est une façon pour le gouvernement de pousser une fois de plus les Français à se faire vacciner. Pour ceux qui franchiraient le pas, l'exécutif prévoit d'aménager la règle. Ils pourront accéder à ces lieux dès l'injection de la première dose et avec un test négatif, le temps que la protection vaccinale soit complète. Le texte arrivera en débat à la rentrée pour une entrée en vigueur en mi-janvier. TF1 | Reportage C. Colin