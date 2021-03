Covid-19 : les États-Unis en avance sur la campagne de vaccination

Les États-Unis sont en train de dépasser leur objectif concernant la campagne de vaccination contre le coronavirus. Désormais, plus de deux millions d'Américains reçoivent une injection chaque jour. Les militaires les sages-femmes et les étudiants en médecine et les dentistes avaient été appelés en renfort. Même les vétérinaires ont le droit de vacciner. Joe Biden avait promis 100 millions d’injections au cours des 100 premiers jours de son mandat. Un engagement tenu en moins de 50 jours. Avant même d'arriver à la Maison Blanche, le président s'était fait vacciner devant les caméras pour encourager ses concitoyens à faire de même. Ce sont ensuite quatre anciens présidents qui ont participé avec lui à une campagne dans les médias. Depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, le nombre de morts est passé de 3 000 à 1 400 par jour. Son prédécesseur avait injecté 15 milliards d'euros dans un grand plan de recherche et de développement du vaccin. L'actuel locataire du Bureau ovale a multiplié les commandes pour pouvoir protéger du Covid les 330 millions d'habitants du pays. À partir du 1er mai, tout Américain de plus de 18 ans pourra se faire vacciner. Et dès le 4 juillet prochain, fête nationale, la vie devrait reprendre presque comme avant.