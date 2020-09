Covid-19 : les hôpitaux se remplissent à nouveau

Si l'on compare le nombre de personnes admises en réanimation pour Covid actuellement et celui au début du mois d'avril, la situation dans les hôpitaux n'est pas la même. Toutefois, les indicateurs se dégradent rapidement si bien que certains peinent face à l'afflux des patients. Des hôpitaux, notamment en Île-de-France, qui font également face à un manque de personnel soignant.