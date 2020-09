Covid-19 : les laboratoires débordés face à l’afflux des demandes de test

À Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), certaines personnes qui veulent se faire tester attendent depuis plus de quatre heures devant un laboratoire. Celui-ci n'est pas le seul. Face à l'afflux des demandes de test, nos laboratoires sont saturés. Cet engorgement s'explique par un manque de personnel et une pénurie de matériel. Mais il a des conséquences. À Bois-d'Arcy (Yvelines), un garçon âgé de quatre ans a des symptômes qui pourraient être ceux du Covid-19. Le médecin conseille à ses parents de ne pas le renvoyer à l'école avant de savoir s'il est négatif. Mais, ils devront attendre. Et pour cause, un laboratoire leur a proposé un rendez-vous dans deux semaines. Par ailleurs, quand un créneau est possible, c'est le fait d'obtenir les résultats qui prend du temps. Un homme âgé de 29 ans a développé des symptômes le week-end dernier. Il n'a obtenu les résultats que cinq jours après le test et il est positif. Durant l'attente des résultats, par précaution, il s'est isolé. Pourtant, il n'y était pas obligé. Puis, pour faciliter l'accès au test dans plusieurs villes, des centres de dépistage d'appoint sont installés. Celui de Strasbourg (Bas-Rhin) teste 1 500 personnes par week-end. Ce type de structure devrait désengorger les laboratoires. Cependant, ces tests ne pourront pas être analysés sur place. Ils seront envoyés dans les laboratoires de ville qui sont déjà surchargés.