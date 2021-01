Covid-19 : les nouvelles règles dans les écoles

Jean Castex a répété mercredi dans sa conférence de presse que maintenir les écoles ouvertes était une priorité. Le ministère de l'Éducation a donc imaginé de nouveaux pare-feu. À la cantine, place à une organisation militaire. Désormais, les élèves devront manger par classe tous les jours à la même table. Les horaires de cantine seront rallongés. Si c'est impossible, des paniers-repas peuvent être distribués aux élèves qui les mangeront en classe. Les enfants déjeuneront à partir de 11h30 jusqu'à 14h. Pour certains, c'est plus d'une heure de décalage par rapport à l'horaire habituel. Les cours de sport en intérieur sont aussi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Fini donc le tennis de table ou la danse pour laisser place à l'athlétisme et la course de fond. Pour les étudiants aussi, des choses vont changer. À partir du 25 janvier, les élèves de première année pourront assister à leurs travaux dirigés en demi-groupe. Pour les responsables des universités, faire revenir les étudiants est essentiel.