Covid-19 : les nouvelles restrictions ne recueillent pas l'adhésion de toute la population au Pays-Bas

Les commerces essentiels comme les supermarchés et les restaurants fermeront à 20 heures à Amsterdam. Conséquence visible : une rue très fréquentée sera déserte ce samedi soir. Le patron d'un commerce qui ferme à 23 heures d'habitude nous confie être rassuré. Sa clientèle va effectivement se répartir tout au long de la journée. Depuis la matinée, la terrasse est assez pleine. Pour les commerces non-essentiels, comme cette boutique de souvenirs, ils doivent fermer à 18 heures soit deux heures plus tôt. Les Néerlandais auront également d'autres restrictions : interdiction de recevoir plus de quatre personnes à la maison et le télétravail sera fortement conseillé. Les rassemblements, eux, seront interdits et les matchs de football se tiendront à huis-clos. Par contre, ceux qui seront ouverts, ce sont les écoles. Les Néerlandais pourront par ailleurs se déplacer librement. Tout cela va durer trois semaines au minimum. TF1 | Duplex V. Lamhaut