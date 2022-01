Covid-19 : les raisons d'espérer

Depuis quelques jours, leur quotidien a changé. "Ça diminue légèrement en ce moment. Ce n'est plus vraiment les personnes âgées, mais plutôt les profils assez jeunes et surtout non vacciné", constate Sophie Enclos, praticien hospitalier au SAMU de Paris (AP-HP). Dans ce centre du SAMU parisien, le nombre d'appels pour covid a diminué de 20 % en une semaine, comme l'indique le Pr Pierre Carli. "Nous observons une baisse de ces appels. Nous observons aussi une baisse du nombre de personnes qui sont transportées à l'hôpital. C'est un peu la lumière au bout du tunnel"; dit-il. Le médecin insiste que cette tendance doit être confirmée dans les prochains jours, car à l'échelle du pays, les admissions classiques à l'hôpital sont toujours en hausse. Mais en Île-de-France, par exemple, les contaminations diminuent. La moyenne nationale semble se stabiliser. Autre lueur d'espoir, depuis plusieurs jours consécutifs, le nombre de patients en réanimation baisse à cause du variant Omicron, désormais largement majoritaire. "Lorsqu'on a le variant Omicron, on a trois fois moins de risque d'être hospitalisé en réanimation qu'avec le variant Delta", explique le Pr Djillali Annane, chef du service réanimation à l'hôpital Raymond-Poincarré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine). Le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, estime alors qu'une période de calme devrait s'ouvrir à partir de mars. L'infectiologue Pr Robert Sebbag anticipe également le même scénario. "Ce virus, il peut devenir endémique, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir. Il va continuer à circuler. Il va se présenter comme la grippe d'une manière saisonnière. Tous les hivers, il y aura des gens protégés, d'autres moins qu'il faudra protéger. On verra s'il faut peut-être une vaccination annuelle comme c'est la grippe", explique-t-il. Certains hôpitaux annoncent une reprogrammation des opérations repoussées dès demain. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Roux, J. Clouzeau