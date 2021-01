Covid-19 : les soignants de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner

Les soignants de plus de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner. Ils se devaient de montrer l'exemple devant les objectifs et sur les réseaux sociaux. À l'exemple du président de l'Ordre des médecins ou le Pr Philippe Juvin, chef des urgences. Selon lui, "le vaccin protège...là on a un vaccin qui protège à 95%". Dans un petit box aménagé de l'Hôtel-Dieu à Paris, la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans a commencé à quasiment un mois avant la date prévue. Les formalités, elles, se sont allégées. En effet, après une rapide consultation, le vaccin peut être administré. Près de 1,2 million de soignants sont concernés. Quant au ministère de la Santé, il affirme que nous avons assez de vaccins dans nos stocks. Toutes les semaines, 500 000 nouvelles doses seront reçues. Les centres sont faciles d'accès dans les villes. Actuellement, la vaccination est également possible dans les Ehpad et des centaines d'hôpitaux.