Covid-19 : les solutions envisageables pour éviter un reconfinement total

Que seriez-vous prêts à faire ou à accepter pour contrer la propagation du virus ? Pour rappel, 54 départements et la Polynésie française sont sous couvre-feu. Une mesure supposée limiter les interactions sociales nocturnes de 46 millions d'entre nous. Mais faut-il l'étendre à tout le territoire ? Pascal Crepey, épidémiologiste et biostatisticien à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, demande encore du temps avant d'élargir la limitation des déplacements ou d'aller vers un reconfinement partiel ou total. Il estime que "le couvre-feu n'a pas encore montré son impact". "C'est seulement une fois qu'on saura quel impact il a et s'il a un impact suffisant que l'on pourra vraiment se prononcer sur son efficacité". Pour freiner le virus, une autre alternative pourrait être d'imposer le télétravail. Cela éviterait les contacts à risque dans les transports ou en entreprise. Les milieux scolaire et universitaire sont d'autres lieux de contamination. Mais la fermeture des établissements semble exclue. Les spécialistes plaident en revanche pour un port du masque dès le primaire. Pour la professeure Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) de Paris, ce sont surtout les personnes âgées qu'il faut protéger, sans pour autant envisager de confinement ciblé. Du côté de l'Élysée, l'idée de reconfinements locaux n'est désormais plus taboue. Mais en déplacement dans un hôpital vendredi dernier, Emmanuel Macron a jugé qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur une telle mesure.