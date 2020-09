Covid-19 : les tests salivaires désormais autorisés

La Haute autorité de santé (HAS) a validé ce vendredi l'utilisation des tests salivaires pour détecter des cas Covid. Alors qu'ils seront réservés à certains profils, beaucoup espèrent qu'ils vont fluidifier les délais d'attente au niveau des laboratoires. Pour procéder au test, pas besoin de personnel qualifié. Moins désagréable, plus facile et rapide, les patients peuvent le faire eux-mêmes. Selon la HAS, ces tests salivaires manqueraient de fiabilité chez les personnes asymptomatiques.