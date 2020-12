Covid-19 : les vacanciers se ruent sur les tests avant de partir

Dernière ligne droite pour faire son test avant de retrouver ses proches. À quelques jours des fêtes, c'est la ruée vers les écouvillons. L'idée est pour beaucoup de protéger les grands-parents qu'ils vont voir pour Noël. D'autres ont besoin de faire un test PCR 72 heures avant leur départ. Dans une pharmacie parisienne, le gérant a anticipé les demandes avec des stocks supplémentaires. Le docteur Rémi-Olivier Denonain pense qu'il y aura une très forte demande les 23 et 24 décembre. Il est à noter que tous les tests ne se valent pas. En effet, les tests antigéniques sont moins fiables que les PCR. Réalisés à l'extérieur, devant les pharmacies par exemple, ils perdraient même considérablement en efficacité. Selon le docteur Caroline Gutsmuth, "quand on fait un test, il faut être dans des conditions qui sont définies par les utilisateurs". "Normalement, ça se fait à température ambiante et ça ne se fait pas dehors", a-t-elle ajouté. Dans tous les cas, un test même négatif ne dispense pas des gestes barrières en famille.