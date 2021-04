Covid-19 : les vaccinés de la dernière minute

Caroline se sent soulagée et chanceuse. Cette enseignante avoue qu'elle n'aurait pas dû être vaccinée. Mais en accompagnant sa fille chez son généraliste, elle a été vaccinée. La règle est pourtant claire : seules les personnes de plus de 55 ans avec des comorbidités ou les plus de 70 ans peuvent bénéficier de la vaccination. La direction générale de la santé a également donné la consigne de ne perdre aucune dose. Il est donc toléré de vacciner des patients non-prioritaires. Pour Jean-Marc qui n'avait cette semaine que 24 doses à écouler dans sa pharmacie, il a fallu se montrer pragmatique. Une fois le flacon ouvert, les professionnels de santé n'ont que six heures pour écouler l'ensemble des doses. Dans un centre de vaccination à Rueil-Malmaison, 217 doses sont administrées chaque jour. Lorsqu'il ne reste qu'une dose, il faut alors trouver coûte que coûte un bénéficiaire parmi les 2 000 personnes sur la liste d'attente.