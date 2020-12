Covid-19 : les vaccinés du premier jour

Les premiers Français vaccinés contre le Covid-19 s'appellent Daniel, Alain ou encore Moricette. Cette dernière a bénéficié ce matin de la toute première dose du vaccin sous les applaudissements du personnel soignant. La patiente de 78 ans s'est dite très émue. D'après le docteur Samir Tine, gériatre à l'hôpital René-Muret de Sevran, elle sera raccompagnée dans sa chambre et surveillée de près pendant les quinze premières minutes suivant l'injection. Deux soignants de plus de 65 ans ont aussi ouvert la voie à la campagne de vaccination. Le docteur Jean-Jacques Monsuez a lui commencé sa journée à l'hôpital comme toutes les autres, avant de vivre un moment inédit. Le médecin cardiologue à l'hôpital René-Muret de Sevran estime que les soignants sont dans le même bateau que les personnes âgées dont ils s'occupent. À Dijon, ville où la circulation du virus est encore très élevée, ces vaccinations représentent un soulagement. Alain, 92 ans, et Daniel, 80 ans, étaient tous les deux volontaires pour recevoir les premières doses du vaccin. Le professeur Pierre Jouanny, gériatre à l'Ehpad Champmaillot de Dijon est heureux d'être un symbole. "Être le premier soignant vacciné est un exemple particulièrement important", a-t-il déclaré. La semaine prochaine, 23 Ehpad et maisons de retraite autour de Lille, Paris, Lyon et Tours vaccineront eux aussi leurs résidents volontaires. L'objectif du gouvernement est de vacciner un million de patients et soignant à risque d'ici février.