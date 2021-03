Covid-19 : l'État de Mississippi vaccine à tour de bras sa population

L'État du Mississippi est l'un des plus pauvres des États-Unis et la pandémie y faisait des ravages. Les autorités ont donc lancé une guerre éclair contre le coronavirus. Le but est de vacciner toute la population de plus de 16 ans. Après l'injection, il faut juste 15 minutes en observation pour être sûr que tout va bien. "On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. C'est gratuit. Il y a juste un formulaire à remplir. Vous attendez votre tour et vous êtes vaccinés", rassure Thomas Hudson, responsable du site universitaire transformé en centre de vaccination. De nombreuses infirmières sont disponibles pour les injections. Dans toute la région, les centres de vaccination se multiplient comme dans ce stade de la ville de Jackson où la garde nationale est arrivée en renfort pour superviser la circulation. Dans les petites cliniques privées, tout le monde est également mis à contribution dans ce combat contre la pandémie. Les patients se projettent déjà dans l'avenir. Pour comprendre comment le Mississippi a réussi à gérer cette opération, nous avons rencontré l'un des responsables du ministère de la Santé en charge du dispositif. Il n'y a pas de pénurie de vaccin et les résultats sont déjà impressionnants. De nombreuses campagnes de publicité ont été lancées pour obtenir l'adhésion de la population. La plupart a été convaincue. Et un tiers des habitants du Mississippi a déjà reçu au moins une injection. Bientôt, d'autres États américains vont emboîter le pas.