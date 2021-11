Covid-19 : l'Europe renoue avec les restrictions

La colère des opposants les plus farouches aux mesures de restriction a éclaté vendredi soir dans les rues de La Haie, aux Pays-Bas. Des manifestants dispersés à coups de canon à eau quelques heures seulement après les annonces du Premier ministre. Dès ce samedi soir, les boutiques de vêtements et les salons de coiffure fermeront à 18h et pour les bars et restaurants, c’est à 20h. Des mesures plutôt bien acceptées par les habitants d’Amsterdam croisés dans la matinée. Le pays enregistre ces derniers jours un record de contaminations malgré un taux de vaccination de plus de 80%. Ailleurs, en Europe, en Norvège ou en Allemagne, on mise sur le pass sanitaire. Certains hôpitaux outre-Rhin sont saturés. Dès lundi à Berlin, les non vaccinés ne pourront plus fréquenter les salles intérieures des restaurants ou les salles de sport. Des restrictions déjà mises en place en Autriche. Pourtant, face à la flambée des contaminations et à une vaccination qui stagne à 64%, le gouvernement conservateur envisage carrément de confiner les personnes non vaccinées. TF1 | Reportage C. Bayle