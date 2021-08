Covid-19 : l'île de la Réunion se reconfine

L'île Bourbon est soumise à un confinement partiel et à un couvre-feu strict depuis samedi, et ce, pendant quinze jours. Les autorités espèrent limiter la propagation du variant Delta qui explose sur l'île, alors que seulement 28% des Réunionnais ont reçu deux doses de vaccins. Notre envoyée spéciale, Héloïse Capis, nous fait part de la situation à Saint-Denis : "C'est l'heure de fermer les bars et les restaurants à la Réunion. Comme vous le voyez derrière moi, les tables et les chaises sont en train d'être rangés. C'est également le début du confinement. C'est un véritable coup dur pour les restaurateurs". Pierre-Emmanuel Govindama, responsable du restaurant "La K'frine" dans la rue principale de Saint-Denis, est l'un de ces derniers et réagit à ce nouveau confinement. "On est résigné avec les mesures que le préfet a mises en place. En ma connaissance, nous n'avons pas eu de clusters au sein de la restauration et de l'hôtellerie à la Réunion, donc on ne comprend pas pourquoi", déclare-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.