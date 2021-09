Covid-19 : l'Italie généralise le pass sanitaire

Jour de rentrée pour les 870 élèves de ce lycée scientifique à Rome. Avant de monter en classe, les enseignants doivent présenter leur pass sanitaire. Selon la directrice, plus de 90 % des enseignants sont vaccinés dans son établissement. Les autres font des tests. La nouvelle mesure y est bien accueillie. Ce matin-là, aucun professeur ne manquait à l'appel. Selon le ministère de l'Éducation, 8 % des enseignants et du personnel administratif ne sont pas vaccinés. S'ils veulent continuer à travailler, ils seront désormais contraints de se faire dépister toutes les 48 heures, et en Italie, les tests sont payants. Parmi les réfractaires, Elisa, professeure de français, et sa mère Lidia, institutrice, aucune d'entre elles n'est vaccinée. Pour ce syndicat, pas question de soutenir les enseignants non-vaccinés. À la mi-octobre, le pass sanitaire sera exigé pour tous les travailleurs italiens, du secteur public, comme du secteur privé.